Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейТАСС 11:47

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Общество ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Политика Дума Владивостока избрала нового мэра города Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.

Армия и оружие Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.

Экономика Россияне испугались за свою жизнь на пенсии Например, на 17 процентов подскочило число вопросов об ИПП — продукте Сбербанка, который должен помочь клиенту сохранить привычный уровень жизни и потребления после выхода на пенсию.

Космос В эфир выходит новый проект РЕН ТВ и Discovery о тайнах космоса С 1 апреля стартует новый проект каналов РЕН ТВ и Discovery — цикл научно-популярных программ «Как устроена Вселенная».

Политика Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс "Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.

Происшествия Экс-министр Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд), участник одного из самых дорогих бракоразводных процессов в Британии, получил право держать у себя яхту Luna.

Культура Минкульт объединит Александринский и Волковский театры Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.

Происшествия В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.

Армия и оружие В России создадут единую военно-строительную компанию "Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.

Общество На смену дождям и мокрому снегу в Екатеринбург придет потепление Начало недели в Екатеринбурге выдалось хмурым, но под конец недели погода решила исправиться. Последние дни марта порадуют уральцев теплом.

Культура YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Технологии «Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.

Здоровье Протестированы терминалы автоматизированного медосмотра водителей Терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей протестировали в ГУП Московской области "Мострансавто".

Гаджеты В WhatsApp появится «темный» режим Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.