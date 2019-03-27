Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейТАСС 11:47

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.

Политика США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.

Гаджеты Американские iPhone теперь можно ремонтировать в России по гарантии На американские модели теперь распространяется международная гарантия сроком на один год.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Происшествия Следователи предъявили обвинение Абызову В Следственном комитете России официально сообщили, что бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов задержан.

Политика Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Здоровье Вслед за тропическим циклоном в Мозамбик пришла холера Власти Мозамбика сегодня, 27 марта, сообщают о пяти подтверждённых случаях заболевания холерой в портовом городе Бейра, пострадавшем от тропического циклона «Идай».

Происшествия Потушили крупный пожар в кондитерском цехе на Кубани Ранее «Живая Кубань» сообщала, что 27 марта в 20:37 стало известно о возгорании кондитерского цеха в поселке Глубокий.

Политика Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Шоу-бизнес Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Происшествия В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.

Кино Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Интернет Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.

Политика Кемеровская область официально получила второе название Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Футбол Агбонлахор в 32 года завершил карьеру Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посредством страницы в Instagram объявил о завершении карьеры.