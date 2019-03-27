Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейТАСС 11:47

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

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Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей

Комсомольская правда13:57

Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,6%

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Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

ТАСС11:47

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей — до 442,3 млн баррелей

Rambler News Service12:07

Реакция нефти на данные Минэнерго США по запасам

Profinance.ru10:59
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
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