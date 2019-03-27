Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейТАСС вчера в 11:47

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

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