Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейТАСС вчера в 11:47
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей
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