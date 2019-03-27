Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейТАСС вчера в 11:47

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

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Обновлено вчера в 12:17
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YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

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Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Авто

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Портал «Drom» опубликовал секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон новой «Шнивы».
Обновлено вчера в 23:39
Политика

США предложили России вынудить Сирию уйти с Голанских высот

Политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза призвал Россию использовать свое влияние на власти Сирии, чтобы они вывели войска с Голанских высот.
Обновлено в 00:50
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
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США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина

Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
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Происшествия

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Политика

Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit

Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Футбол

СМИ: «Манчестер Сити» намерен удвоить зарплату Зане

Предполагается, что зарплата хавбека будет увеличена вдвое. По неофициальным данным, Зане получает в неделю 67 тысяч евро.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

У россиян появится цифровой профиль

Минсвязи России подготовило законопроект о цифровых профилях жителей страны, документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
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Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
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Политика

Предвыборный компромат: появилось видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 03:01
Футбол

Президент «Зенита» дал Кокорину второй шанс

Президент санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал уголовное ело нападающего команды Александра Кокорина о драках и его заключение в СИЗО.
Обновлено в 02:31
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Транспорт

ГИБДД определилась с выдачей госномеров

Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
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Экономика

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«С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Обновлено в 00:00
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
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Сформирован общественный совет при 10-й детской поликлинике

На совещании присутствуют министр здравоохранения региона Наталья Мазина, зампред областного правительства Валентина Гречушкина, главврач 5-й детской инфекционной больницы Вера Харитонова, а также родители детей и врачи поликлиники.
Обновлено в 03:16
Политика

Президент Киргизии встретил Путина в мраморном шатре

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию в четверг начался с церемонии официальной встречи в резиденции "Ала-Арча".
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Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
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