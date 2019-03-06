Запасы нефти в США за неделю увеличились до 452,9 млн баррелейМосковский Комсомолец 21:25

На 7,1 миллиона баррелей стали больше коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах, говорится в отчетах Минэнерго США. Не учитывая стратегический резерв, запасы черного золота составляют 452,9 миллиона бочек.

Запасы нефти в США за неделю увеличились до 452,9 млн баррелей

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