Энергетика
Запасы нефти в США за неделю упали в 3,2 раза сильнее прогнозаПРАЙМ вчера в 10:36
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 900 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.
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Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
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Обновлено вчера в 21:57
Общество
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Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Общество
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Общество
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Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
В США сообщили о смерти сына Бен Ладена
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Американский истребитель F-18 разбился в Долине Смерти
Палубный истребитель-бомбардировщик F-18 потерпел крушение в каньоне «Звездных войн» в западной части национального парка Долина Смерти.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Политика
Трамп объявил Бразилию главным союзником США вне НАТО
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Бразилия является одним из главных союзников страны за пределами НАТО.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Политика
Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Вертолетные перевозки заработают в Подмосковье к авиасалону МАКС-2019
В Подмосковье с 27 августа по 1 сентября запустят вертолеты как регулярные воздушные такси.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Во рту семилетнего ребенка нашли 526 лишних зубов
В Индии врач провела операцию по удалению 526 лишних зубов у семилетнего мальчика. Об этом сообщается издание The New Indian Express.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой
Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Происшествия
«У меня была зарплата по 500 тысяч»: убийца красавицы-блогерши закатил истерику
33-летний Максим Гареев, арестованный по делу об убийстве Екатерины Караглановой, похвастался образованностью и высоким заработком.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:00
Футбол
Малком пропустил тренировку «Барселоны»
Обновлено в 06:23
Политика
Германия отказалась выплачивать репарации Польше
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33