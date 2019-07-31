Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 900 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти в США за неделю упали в 3,2 раза сильнее прогноза

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Политика Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.

Экономика В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.

Наука На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов» В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Происшествия Американский истребитель F-18 разбился в Долине Смерти Палубный истребитель-бомбардировщик F-18 потерпел крушение в каньоне «Звездных войн» в западной части национального парка Долина Смерти.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС "Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.

Политика Трамп объявил Бразилию главным союзником США вне НАТО Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Бразилия является одним из главных союзников страны за пределами НАТО.

Происшествия Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.

Политика Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.

Транспорт Вертолетные перевозки заработают в Подмосковье к авиасалону МАКС-2019 В Подмосковье с 27 августа по 1 сентября запустят вертолеты как регулярные воздушные такси.

Армия и оружие Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии» Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.

Происшествия Во рту семилетнего ребенка нашли 526 лишних зубов В Индии врач провела операцию по удалению 526 лишних зубов у семилетнего мальчика. Об этом сообщается издание The New Indian Express.

Финансы ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.

Происшествия Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.