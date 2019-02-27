Энергетика
Запасы нефти в США за неделю упали на 8,65 млн баррелейТАСС 11:42
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю упали на 8,65 млн баррелей и по состоянию на 22 февраля составили 445,87 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 8,6 млн баррелей — до 445,9 млн баррелей
Rambler News Service10:37
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