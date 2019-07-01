Энергетика
Запасы нефти в США за неделю упали на 0,2%, меньше прогнозаПРАЙМ вчера в 10:36
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,96 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.
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