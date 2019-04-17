Энергетика

Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 0,3%Московский Комсомолец вчера в 21:34

Согласно документу, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 апреля, сократились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 455,2 миллиона бочек.
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Baker Hughes: в США возобновилось сокращение количества активных нефтяных установок

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Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 млн баррелей — до 455,2 млн баррелей

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На рынке нефти началась нисходящая коррекция

REGNUM00:17

Запасы нефти в США сократились за неделю сильнее ожиданий

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Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 0,3%

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Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,3%, больше прогноза

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Запасы нефти в США упали за период с 5 апреля по 12 апреля на 1396 тыс. баррелей, бензина - упали на 1174 тыс. баррелей

Финмаркетвчера в 10:31
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
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Стало известно о планах Порошенко стать премьер-министром

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Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
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Экономика

Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

Новые поправки в закон предполагают, что пенсии и соцвыплаты сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено в 10:35
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Hyundai представил в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata

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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
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Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом

В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
Обновлено в 10:59
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Никита Михалков: «Учусь ходить»

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Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено в 15:03
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Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
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Два человека погибли при падении сорванной ветром металлической крыши в Красноярске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК в четверг.
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Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:16
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
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Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
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Премьер-министр и правительство Мали уходят в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку премьер-министра страны Сумейлу Бубея Маига и его правительства.
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В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат

Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
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Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

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В Большом зале консерватории прозвучат шедевры Сергея Рахманинова

В Большом зале консерватории состоится концерт с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония».
Обновлено в 06:52
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Бельгия решила снизить число беженцев с помощью Facebook

Бельгия запустила кампанию в Facebook для разубеждения просящих убежище беженцев из Палестины и Марокко.
Обновлено в 19:20
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Зеленский объявит информационную войну Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются Киевом, не должно быть никакого особого статуса.
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На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
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Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10

Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».
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Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
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Темная сторона мусорного бизнеса. Челябинцы подозревают, что машины регоператора не доезжают до Полетаево

Челябинцы подозревают, что мусоровозы регоператора не добираются до Полетаево.
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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона, сообщил игрок в своём «твиттере». Ему предстоит перенести операцию на колене.
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