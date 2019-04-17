Энергетика
Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 0,3%Московский Комсомолец вчера в 21:34
Согласно документу, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 12 апреля, сократились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 455,2 миллиона бочек.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 млн баррелей — до 455,2 млн баррелей
Rambler News Serviceвчера в 10:34
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