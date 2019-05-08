Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелейТАСС вчера в 11:40

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 1,9 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелей

Космос Молекулы гидрида гелия одни из самых древних Астрономы не одно десятилетие искали в глубинах космического пространства молекулы, которые сформировались самыми первыми на ранних стадиях существования нашей Вселенной.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам по защите от мошенников Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым россиянам о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова: «Пытаюсь принять, что мой ребенок вырос» Пара воспитала двоих детей: старшая наследница Анастасия переехала в Америку, а 18-летняя Саша по-прежнему живет в столице, где учится в МГУ.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Общество Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.

Кино Герой-гомосексуал появится в фильме по комиксу Marvel Режиссёр основанного на комиксах Marvel фильма «Мстители: Финал» Джо Руссо сообщил, что в следующей части франшизы появится персонаж-гомосексуал.

Общество В Москве 9 мая ожидаются небольшой дождь и до 27 градусов тепла Облачная погода с прояснениями ожидается 9 мая в Москве и Подмосковье, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Технологии Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.

Политика Пушков оценил слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко об участниках акции «Бессмертный полк».

Происшествия При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.

Армия и оружие Победный парад прошёл во Владивостоке Военный парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы прошёл во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Путин поздравил руководство Израиля с 71-й годовщиной независимости Президент РФ Владимир Путин направил телеграммы президенту Израиля Реувену Ривлину и премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в связи с 71-й годовщиной независимости, сообщает пресс-служба Кремля В своем послании Путин заверил, что Россия намерена и дальше прилагать усилия для достижения всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке.

Авто Классический BMW получит мощный мотор V10 Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Хоккей Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны по соотношению цены и качества Эксперты AnTutu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности устройства.

Общество В России снизилась младенческая смертность Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Общество Алексей Текслер отчитался о доходах и имуществе за рубежом За 2018 год врио губернатора Челябинской области задекларировал доход более 10 млн рублей.

Происшествия Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае Обнаружено тело четвертого туриста из семи погибших под лавиной на Алтае.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Политика В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".

Происшествия О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.