Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелейТАСС вчера в 11:40
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 1,9 млн баррелей.
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Армия и оружие
Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии
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Армия и оружие
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов
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Обновлено вчера в 15:08
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Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".
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Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
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