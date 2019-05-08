Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелейТАСС 11:40

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 1,9 млн баррелей.
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Цены на нефть снова растут из-за сокращения запасов в США

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Запасы нефти в США за неделю снизились на 4 млн баррелей

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Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю

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ПРАЙМ12:46
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