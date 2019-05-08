Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелейТАСС 11:40
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 1,9 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Наука
Раскрыт секрет движения пузырьков в «Гиннесе»
Ученые быстро выяснили, что настоящий «Гиннес» для наблюдений не годится — он не прозрачен.
Обновлено в 11:16
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора
Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Шуваловском парке загорелась охраняемая Зеленая дача
Местные жители говорят, что загорелась Зеленая дача, признанная памятником регионального значения.
Обновлено в 15:14
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»
Полузащитник "Алкмара" Гуус Тиль попал в сферу интересов "Зенита" и "Спартака". Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку.
Обновлено в 14:38
Авто
Эксперты выяснили, сколько россиян обладают автомобилем мечты
Обновлено в 12:29
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Экономика
Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов
"Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Обновлено в 11:31
Авто
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрохэтчбек ID.3
Обновлено в 09:02
Игры
В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint
Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Мамаеву и Кокорину
Пресненский суд столицы назначил на 8 мая оглашение приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о драках в центре столицы осенью прошлого года.
Обновлено 06 мая в 15:02
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Появились данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Оксана Федорова удивила публику кукольным личиком
«Уколами красоты» уже никого не удивишь: они доступны, легко корректируют мелкие недостатки лица и, в грамотных руках врачей, безопасны (в отличии от пластических операций).
Обновлено в 08:56
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Кино
Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить «Рембо 5»
Специальный показ эксклюзивных отрывков из нового "Рэмбо" с участием Сильвестра Сталлоне состоится в Каннском Дворце фестивалей 24 мая в 22: 30, причем это будет не обычное мероприятие.
Обновлено в 14:29
Экономика
Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца
Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, показали миру своего новорожденного сына, устроив фотосессию в Виндзоре, пишет в среду, 8 мая, ABC News.
Обновлено в 08:26
Здоровье
Медики рассказали о главных причинах развития рака кожи
Медики рассказали о главных причинах, способных вызывать рак кожи у человека. Они также дали свод рекомендаций по защите от заболевания.
Обновлено в 11:56