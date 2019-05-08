Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 3,96 млн баррелейТАСС вчера в 11:40
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 3,96 млн баррелей и на 3 мая составили 466,6 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики ожидали увеличения запасов на 1,9 млн баррелей.
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Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране
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Вице-премьер оценил вероятность вывода SSJ100 из эксплуатации
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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
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Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
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