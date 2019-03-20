Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%Вести.Финанс 11:38
Запасы дистиллятов за неделю снизились на 4,1 млн баррелей, или на 3%, составив 132,2 млн баррелей. Прогнозировалось снижение лишь на 1,1 млн баррелей. Стратегический резерв нефти в стране при этом сохранился на уровне прошлой недели в 649,1 млн баррелей.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей
Rambler News Service10:40
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