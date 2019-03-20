Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%Вести.Финанс 11:38

Запасы дистиллятов за неделю снизились на 4,1 млн баррелей, или на 3%, составив 132,2 млн баррелей. Прогнозировалось снижение лишь на 1,1 млн баррелей. Стратегический резерв нефти в стране при этом сохранился на уровне прошлой недели в 649,1 млн баррелей.
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Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%

Комсомольская правда11:30

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

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Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%

Вести.Финанс11:38

Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,6 млн баррелей — до 439,5 млн баррелей

Rambler News Service10:40

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Финмаркет10:31

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,1%, ожидался рост

ПРАЙМ10:37

Запасы нефти в США снизились за неделю вопреки ожиданиям -- EIA

Financial One11:02
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
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