Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 12,8 млн баррелейТАСС 10:41
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 12,78 млн баррелей и на 21 июня составили 469,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,87 млн баррелей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
Происшествия
«Фонтанка»: в суд передали дело сотрудника ФСБ, пытавшего петербургского бизнесмена охотничьим карабином
В Петербурге СК возбудил дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина "Медиазона" подробно писала, как 7 мая 2018 года сотрудник ФСБ во время обыска воткнул бизнесмену в задний проход охотничий карабин "Тигр".
Обновлено в 09:09
Футбол
Камерунский форвард находится на просмотре в «Урале»
Обновлено в 11:59
Политика
Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах
Президент Владимир Путин потребовал прекратить прятать камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, соответствующее поручение чиновникам и организациям, ответственным за установку камер, Путин дал во время заседания Госсовета.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Huawei может «отключить» от Google и Android сотни миллионов человек
Если Huawei будет вынуждена отказаться от использования Android, то Google потеряет 700-800 миллионов пользователей.
Обновлено в 11:05
Театры
Легенда мировой оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре
Во вторник, 25 июня, на сцене Мариинского театра-2 выступит испанский певец Пласидо Доминго.
Обновлено вчера в 02:18
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
В России могут запретить ввоз грузинского вина
Напомним, Россия уже запрещала ввоз грузинского вина и минеральной воды в конце 2000 – начале 2010-х годов.
Обновлено в 07:24
Экономика
В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС
С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Наука
Под восточным побережьем США нашли огромный резервуар с пресной водой
Обновлено вчера в 05:12
Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лиге
Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян пришла в гости к экс-супруге своего мужа
Праздник был организован в стиле «Алисы в стране чудес». На торжество отец пришел в сопровождении новой супруги.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".
Обновлено в 05:06
Авто
Названы российские цены на обновлённый Land Rover Discovery Sport
На российский рынок приехал обновленный британский внедорожник. Российским покупателям стал доступен новый Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 08:26
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Театры
«Гоголь-центр» привезет в Тель-Авив два спектакля Серебренникова
Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».
Обновлено в 12:07
Технологии
Роскомнадзор может снова оштрафовать Google
Как говорит Жаров, он надеется, что пока будут проводить формальные процедуры, компания выполнит требования и тогда штраф выписывать не придется.
Обновлено в 11:38
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Экономика
Власти Кубани рассказали об увеличении доходов бюджета региона
"Благодаря внесению изменений в главный финансовый документ региона доходная часть краевого бюджета на три года вырастет на 18 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Религия
РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25