Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 12,8 млн баррелейТАСС вчера в 10:41
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 12,78 млн баррелей и на 21 июня составили 469,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,87 млн баррелей.
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Цены на нефть резко растут на данных Минэнерго США о сильнейшем сокращении запасов
Profinance.ruвчера в 10:50
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
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