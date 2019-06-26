Энергетика
Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррельИнтерфакс 01:56
К 8:18 по Москве августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,24 за баррель, это на $0,25 (0,38%) ниже уровня закрытия торгов среды. За предыдущую сессию цена контрактов выросла на $1,44 (2,21%), до $66,49 за баррель.
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Цены на нефть резко растут на данных Минэнерго США о сильнейшем сокращении запасов
Profinance.ruвчера в 10:50
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