Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррельИзвестия 00:54
Стоимость нефти Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне возросла на 1,87% и по состоянию на 7:25 мск составила $66,1 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи. В последний раз подобная цена была зафиксирована 30 мая этого года.
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