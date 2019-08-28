Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2,85 млн баррелей.
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В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
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Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
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Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ 20:52
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Футбол
«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи
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Здоровье
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«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.
Вечерняя Москва 07:02
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Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать
Алтайская правда 19:00
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда 19:57
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия 20:16
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
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В Турции умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в отеле
12-летняя россиянка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, не выходя из комы.
Газета.Ru 11:23
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия 20:03
Авто
«АвтоВАЗ» замедлит скорость производства автомобилей
Tvoe-avto.com 08:45
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда 07:55
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:56
Авто
Toyota и Suzuki теперь работают вместе
Добавим, что переговоры о создании альянса между Toyota и Suzuki начались еще осенью 2016 года.
Quto.ru 06:50
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV.
РИА Новости 18:38
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука 08:07
Экономика
Президент РФ выразил беспокойство доходами россиян
Ситуация с медленным ростом реальных доходов россиян не может не беспокоить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
БИЗНЕС Online 26 августа в 06:45
Общество
СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста
В середине августа Минтруд сообщал, что число зарегистрированных в службах занятости безработных предпенсионеров увеличилось до 122,6 тыс. человек, по данным за второй квартал 2019 года.
РБК 23:28
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
Российская газета 16:55
Технологии
Поисковые системы обяжут удалять пиратские ссылки за шесть часов
Поисковые системы, работающие в России, могут обязать подключаться к специальным реестрам пиратских ссылок и удалять из поисковой выдачи нелегальный контент в течение шести часов.
Росбалт 22:15
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Naked Science 26 августа в 20:01
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06