Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 29 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,38%, составив $55,57 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,56% — до $60,15 за баррель.
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Политика
Адвокат: удерживаемые на Украине россияне остаются в СИЗО
Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО.
RT на русском 00:48
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Происшествия
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки в Екатеринбурге самолета "Уральских авиалиний" из-за столкновения со стаей птиц при взлете в аэропорту Пулково, сообщает уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
РИА Новости 01:52
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
Речь идет о развитии Киевского, Белорусского и Курского вокзалов с территориями полосы отвода железнодорожных путей до Третьего транспортного кольца, Савеловского вокзала совместно с грузовым двором Москва — Бутырская, а также грузового двора Москва — Митьково-2 в Сокольниках.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Армия и оружие
Трамп назвал следующей областью военных действий космос
Американский лидер Дональд Трамп в ходе церемонии, посвящённой началу работы космического командования Соединённых Штатов, назвал космос следующей областью военных действий.
RT на русском вчера в 17:16
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Наука
Пять необычных и очень опасных ядов
Naked Science 27 августа в 09:28
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Происшествия
В Якутии совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
Росбалт вчера в 23:40
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Происшествия
В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый
Фото — "Новый Калининград" В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
Новый Калининград.Ru вчера в 13:04
Политика
Лукашенко подарил Трампу кортик
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном передал главе Белого дома Дональду Трампу и его супруге Мелании подарки.
Известия вчера в 15:57
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Авто
Обновленный Subaru Forester получил улучшенную систему помощи водителю
Несмотря на незначительное увеличение стоимости, автомобиль оснащен улучшенной системой помощи водителю EyeSight, которая теперь имеет функцию центрирования полосы движения и технологию предотвращения выезда из занимаемой полосы движения.
SpeedMe вчера в 23:01
Экономика
Германия хочет снизить корпоративную налоговую нагрузку
Фото: DAVID HECKER / EPA Германия рассматривает возможность снижения корпоративной налоговой нагрузке, стремясь помочь малым и средним предприятиям в условиях угрозы рецессии, сообщает Bloomberg.
Вести.Финанс 00:38
Политика
В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
РИА Новости вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о радикальных переменах в личной жизни
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о радикальных изменениях, которые произошли в ее личной жизни. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:03
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос вчера в 10:23
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру 27 августа в 05:29
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
Газета.Ru 28 августа в 20:49
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
ФАН вчера в 05:31
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском вчера в 18:29
Общество
Spotify отложил запуск в России до конца года
Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе
Грузинская сторона отказалась свернуть работы и пыталась перевести диалог в другое русло, утверждая, что данный пост не представляет опасности, — цитирует Sputnik-Осетия главу делегации Цхинвала Егора Кочиева.
News.ru вчера в 14:31
Гаджеты
Разноцветные чехлы для iPhone 11 уже появились в розничных магазинах
iXBT.com вчера в 10:18