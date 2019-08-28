Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 29 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,38%, составив $55,57 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,56% — до $60,15 за баррель.
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