Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2,85 млн баррелей.
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Нефть Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах сокращения запасов в США
Интерфакс28 августа в 01:40
Нефть дешевеет: Brent - $59,56 за баррель, WTI - $55,55
Агентство нефтегазовой информациивчера в 01:20
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
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Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
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Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте
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Коммерсантъ вчера в 04:29
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
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Экономика
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РБК 00:00
Кино
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Россия – Культура 28 августа в 08:25
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Армия и оружие
Трамп заявил, что в Афганистане останутся 8600 американских военных
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Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Политика
Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины
Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
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Для анализа ученые отобрали опросы о характере романтических отношений в четыре периода: за год до расставания с первым партнером (средняя продолжительность отношений к этому моменту составляла три года) и в их последний год вместе, а также в начале новых отношений и через год после этого.
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Авто
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Происшествия
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета Тельмана Исмаилова
Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
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РБК вчера в 08:19
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Для устранения дефицита Тутельян рекомендует обычный хлеб заменить хлебом из муки грубого помола, чаще есть жирную рыбу и включать в рацион обогащенные продукты.
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РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
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РБК вчера в 17:00