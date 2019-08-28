Энергетика

ФинмаркетФинмаркетНефть продолжает дорожать на данных о запасах в США

Добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки. Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 2,09 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.
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