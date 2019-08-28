Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2,85 млн баррелей.
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Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
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Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Культура
Мультимедийный мюзикл «Семь нот» откроет фестиваль «Круг света» в Москве 20 сентября
Московский международный фестиваль "Круг света" откроется 20 сентября на Гребном канале мультимедийным мюзиклом "Семь нот".
ТАСС 05:29
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.
РИА Новости 07:14
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
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Политика
70 лет назад СССР провел под Семипалатинском первое ядерное испытание
29 августа 1949 года группа советских ученых под патронажем Лаврентия Берии провела первое испытание атомной бомбы РДС-1.
Газета.Ru 05:42
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Наука
Ученые узнали причины сильных наводнений в России и Европе
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости 07:13
Политика
Киевский суд завел дело против Луценко
Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщила в четверг пресс-служба суда.
РИА Новости 07:12
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Политика
Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Футбол
Александр Самедов возобновил карьеру
Российская газета 01:32
Происшествия
В Башкирии годовалый ребёнок исчез, пока мама спала
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Футбол
Нападающий «Атлетико» Мората получил травму колена
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.
REGNUM 08:41
Политика
Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».
РБК 06:24
Здоровье
ВОЗ: ситуация с корью в Европе продолжает ухудшаться
ВОЗ отмечает, что резкий рост числа заболеваний корью, начавшийся в 2018 году, продолжился и в 2019-м — за первые шесть месяцев было отмечено около 90 тыс. случаев, а это уже больше, чем за весь 2018 год: 84 462 случая.
Коммерсантъ 08:22
Технологии
Самолеты на МАКС-2019 впервые в России напишут послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России с помощью дымов и специальной системы управления напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание в рамках авиасалона МАКС-2019.
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Шоу-бизнес
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Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США
Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Шоу-бизнес
Похудевшая Анастасия Волочкова публично обнажилась прямо в салоне
Скандально известная артистка Анастасия Волочкова недавно представила свою новую программу «Балерина в зазеркалье цирка», во время подготовки к которой она сильно похудела, о чем не устает сообщать «на каждом углу».
Bimru.ru 05:11
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11