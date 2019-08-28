Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2,85 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей

Политика Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Культура Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Общество Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.

Политика 70 лет назад СССР провел под Семипалатинском первое ядерное испытание 29 августа 1949 года группа советских ученых под патронажем Лаврентия Берии провела первое испытание атомной бомбы РДС-1.

Армия и оружие Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон» Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Наука Ученые узнали причины сильных наводнений в России и Европе Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.

Политика Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Политика Киевский суд завел дело против Луценко Окружной административный суд города Киева завел дело по иску экс-мэра Киева Леонида Черновецкого к Государственной пограничной службе и генеральному прокурору Юрию Луценко, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Гаджеты Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.

Политика Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Футбол Нападающий «Атлетико» Мората получил травму колена Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората получил травму колена во время тренировки. Об этом сообщается на сайте клуба.

Политика Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».

Здоровье ВОЗ: ситуация с корью в Европе продолжает ухудшаться ВОЗ отмечает, что резкий рост числа заболеваний корью, начавшийся в 2018 году, продолжился и в 2019-м — за первые шесть месяцев было отмечено около 90 тыс. случаев, а это уже больше, чем за весь 2018 год: 84 462 случая.

Технологии Самолеты на МАКС-2019 впервые в России напишут послание в небе Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России с помощью дымов и специальной системы управления напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание в рамках авиасалона МАКС-2019.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.

Политика Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Похудевшая Анастасия Волочкова публично обнажилась прямо в салоне Скандально известная артистка Анастасия Волочкова недавно представила свою новую программу «Балерина в зазеркалье цирка», во время подготовки к которой она сильно похудела, о чем не устает сообщать «на каждом углу».