Энергетика
REGNUMРост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем
Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель. Впрочем, котировкам не удалось подтвердить пробой психологической отметки, и к концу дня фьючерсы растеряли большую часть набранных очков.
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Футбол
Защитник «Монако» дисквалифицирован на три матча
Дисциплинарная комиссия чемпионата Франции рассмотрела эпизод с удалением защитника «Монако» Жемерсона в матче 3-го тура против «Нима» (2:2). Игрок монегасков дисквалифицирован на три игры, в том числе одна условно.
Спорт-Экспресс вчера в 17:40
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной переносится
По словам Рыбина, люди, которых Киев готовит к обмену, находятся в пункте сбора в полутюремных условиях под наблюдением Службы безопасности Украины.
Эхо Москвы вчера в 07:04
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Российская газета 04:05
Гаджеты
В популярном приложении для Android нашли вирус
Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Кино
Хирокадзу Корээда представил на Венецианском фестивале фильм «Правда»
Россия – Культура 04:18
Кино
Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках
Life.ru вчера в 17:38
Космос
Готовящиеся в сентябре полететь на МКС космонавты сдают экзамены
Политика Сегодня 03:18
Здоровье
Медики рассказали об опасности употребления орехов
Эксперты рассказали, что неумеренное потребление такого полезного продукта, как орехи, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
Аргументы недели 03:23
Армия и оружие
Россия получила ряд заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35
Журналистская правда вчера в 08:20
Происшествия
В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru вчера в 09:32
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Политика
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы
Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.
RT на русском 03:11
Происшествия
Полиция задержала вора, обокравшего квартиру матери Ольги Бузовой
Преступник, ограбивший квартиру матери певицы Ольги Бузовой в Петербурге, задержан.
Петербургский дневник 03:43
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя
В Екатеринбурге из гимназии № 108 летом уволились сразу десять учителей.
URA.Ru 02:22
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Происшествия
На стадионе в Петербурге нашли труп, завернутый в ковер
На стадионе «Адмиралтеец» за Нарвской заставой нашли труп мужчины.
Росбалт 04:01
Шоу-бизнес
Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".
Московский Комсомолец вчера в 20:23
Происшествия
Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области
Спасатели обнаружили тела восьми погибших под завалами обрушившегося ночью подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч (Львовская область), сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.
Интерфакс 01:37
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41