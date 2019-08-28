Энергетика

REGNUMREGNUMРост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем

Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель. Впрочем, котировкам не удалось подтвердить пробой психологической отметки, и к концу дня фьючерсы растеряли большую часть набранных очков.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Запасы нефти в США снизились на 10 млн баррелей

РЕН ТВвчера в 12:41

Рост нефти сдерживает напряженность между США и Китаем

REGNUM02:25

Нефть дорожает на сведениях о запасах в США: баррель марки Вrent превысил отметку в 60 долларов

Эхо Москвывчера в 13:01

Нефть дешевеет, Brent пытается удержаться выше $60 за баррель

Росбалт02:59

Реакция цен на нефть на рекордное с июня сокращение запасов в США

Profinance.ruвчера в 10:44

Нефть пошла на взлет

Lenta.ruвчера в 05:15

Нефть Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах сокращения запасов в США

Интерфаксвчера в 01:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Футбол

Защитник «Монако» дисквалифицирован на три матча

Дисциплинарная комиссия чемпионата Франции рассмотрела эпизод с удалением защитника «Монако» Жемерсона в матче 3-го тура против «Нима» (2:2). Игрок монегасков дисквалифицирован на три игры, в том числе одна условно.
Спорт-Экспресс вчера в 17:40
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика

Дата обмена заключенными между Россией и Украиной переносится

По словам Рыбина, люди, которых Киев готовит к обмену, находятся в пункте сбора в полутюремных условиях под наблюдением Службы безопасности Украины.
Эхо Москвы вчера в 07:04
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика

Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу

Российская газета 04:05
Гаджеты

В популярном приложении для Android нашли вирус

Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.
ГТРК Южный Урал 01:20
Технологии

Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов

В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Кино

Хирокадзу Корээда представил на Венецианском фестивале фильм «Правда»

Россия – Культура 04:18
Кино

Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках

Life.ru вчера в 17:38
Космос

Готовящиеся в сентябре полететь на МКС космонавты сдают экзамены

Политика Сегодня 03:18
Здоровье

Медики рассказали об опасности употребления орехов

Эксперты рассказали, что неумеренное потребление такого полезного продукта, как орехи, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
Аргументы недели 03:23
Армия и оружие

Россия получила ряд заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

Журналистская правда вчера в 08:20
Происшествия

В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе.
Life.ru вчера в 09:32
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Здоровье

Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

REGNUM 03:19
Политика

Адвокат Сенцова не знает о местонахождении подзащитного

News.ru 03:07
Политика

Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Политика

ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество

Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы

Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.
RT на русском 03:11
Происшествия

Полиция задержала вора, обокравшего квартиру матери Ольги Бузовой

Преступник, ограбивший квартиру матери певицы Ольги Бузовой в Петербурге, задержан.
Петербургский дневник 03:43
Происшествия

Российский контрактник взорвал штаб своего полка

News.ru 00:26
Происшествия

На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество

Из гимназии Екатеринбурга массово уволились учителя

В Екатеринбурге из гимназии № 108 летом уволились сразу десять учителей.
URA.Ru 02:22
Происшествия

В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек

Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Происшествия

На стадионе в Петербурге нашли труп, завернутый в ковер

На стадионе «Адмиралтеец» за Нарвской заставой нашли труп мужчины.
Росбалт 04:01
Шоу-бизнес

Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".
Московский Комсомолец вчера в 20:23
Происшествия

Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области

Спасатели обнаружили тела восьми погибших под завалами обрушившегося ночью подъезда четырехэтажного жилого дома в городе Дрогобыч (Львовская область), сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.
Интерфакс 01:37
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие

СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное