В Министерстве энергетики США сообщили, что коммерческие запасы нефти за неделю сократились на более чем 10 млн баррелей и составили 427,75 млн баррелей. Отмечается, что аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2,85 млн баррелей.

Запасы нефти в США снизились на 10 млн баррелей

Политика Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.

Политика Грузия захотела экономической свободы от России Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.

Политика Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.

Космос На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".

Происшествия На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Политика Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.

Футбол Юран: «Спартаку» придется попотеть в ответной игре с «Брагой» Смотря как тактически «Спартак» себя поведет с «Брагой», потому что команда крепкая, организованная, и здесь много нужно будет попотеть «Спартаку».

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Кино Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Происшествия Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

Политика Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Здоровье В Германии отметили рост интереса российских отцов к своим детям Немецкое издание Die Welt сообщило, что обычно мало уделяющие внимания детям отцы в России начали посещать курсы по подготовке к рождению ребенка и принимать больше участия в жизни детей.

Политика Пропала продавец мороженого после визита Путина на авиасалон Президент РФ Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Экономика Forbes опубликовал список богатейших семей России Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых семей России.

Происшествия Российский контрактник подорвал штаб полка В ночь на 25-е военный положил ее на крыльцо главного входа в здание штаба полка, поджег фитиль взрывного устройства и скрылся.

Армия и оружие Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон» Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Политика Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Анкара может приобрести российские истребители Су-35 и Су-57 взамен американских F-35, из программы по созданию которых Турцию исключили.

Происшествия Открытая форма туберкулеза выявлена у повара детсада в Петербурге Родители воспитанников детского сада № 11 на севере Петербурга всерьез опасаются за здоровье своих детей — в четверг, 29 августа, выяснилось, что приготовлением еды в учреждении занималась сотрудница с открытой формой туберкулеза.