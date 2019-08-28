Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВЗапасы нефти в США снизились на 10 млн баррелей

В Министерстве энергетики США сообщили, что коммерческие запасы нефти за неделю сократились на более чем 10 млн баррелей и составили 427,75 млн баррелей. Отмечается, что аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2,85 млн баррелей.
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