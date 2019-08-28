Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2,85 млн баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей

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