Энергетика
ТАССЗапасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США. При этом аналитики Bloomberg ожидали снижения запасов на 2,85 млн баррелей.
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Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open
Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
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Глава Владивостока Олег Гуменюк объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнями, обрушившимся на город в последние дни.
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Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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Кирилл Вышинский может войти в список для обмена между РФ и Украиной
Инсайдеры утверждают — решение об изменении меры пересечения Вышинскому было принято из-за того, что он может войдет в список для обмена между Россией и Украиной.
Пятый канал 08:51
Политика
Партия Зеленского подготовила 465 поправок в конституцию Украины
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Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
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Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал успехов будущему премьеру и заявил, что передает новому кабмину стабильную и развивающуюся страну.
РИА Новости 12:53
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru 12:25
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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
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Отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
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Опубликован трейлер нового «Джокера»
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Россиян предупредили о похолодании до минус трех градусов
Заморозки и похолодание до -3 градусов ожидается в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на 29 и 30 августа.
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