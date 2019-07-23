Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,8 млн баррелейТАСС 11:59
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,8 млн баррелей и на 19 июля составили 445,041 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
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