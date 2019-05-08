Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,8%Вести.Финанс вчера в 10:51
Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста запасов на 1,2 млн баррелей до 471,8 млн. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 млн баррелей в день, снизившись на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.
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