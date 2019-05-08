Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,8%Вести.Финанс вчера в 10:51
Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста запасов на 1,2 млн баррелей до 471,8 млн. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 млн баррелей в день, снизившись на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.
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Если Breakpoint действительно выйдет 4 октября, то, возможно, Watch Dogs 3 «переедет» на первый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова копирует стиль Филиппа Киркорова
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Зеленский сделал фото с ветераном войны и связной УПА
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В Черногории двух россиян признали виновными в попытке путча
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Общество
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Армия и оружие
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В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
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Политика
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Политика
Порошенко рассказал о роли Украины в Великой Отечественной Войне
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Транспорт
Ретроавтобусы проедут по улицам столицы 9 мая
В Москве 9 мая Ретроавтобусы из коллекции музея "Московский транспорт" примут участие в пробеге.
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Найдены новые ошибки в расшифровке переговоров сгоревшего SSJ-100
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Обновлено вчера в 12:45