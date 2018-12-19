Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, меньше прогноза
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, меньше прогнозаПРАЙМ10:41
Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 4,2 миллиона баррелей, или на 3,4%, составив 119,9 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,6 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране сократился на 0,4 миллиона баррелей, до 649,1 миллиона баррелей.
ПРАЙМ10:41
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 500 тыс. баррелей — до 441,5 млн баррелей
Rambler News Service10:38
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
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Польша подписала очередной контракт на поставки газа из США
Обновлено в 08:25
Энергетика
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Обновлено в 11:20
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«Газпром» ввел новый способ поставок газа в Европу
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Обновлено вчера в 19:39
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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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Энергетика
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Энергетика
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Обновлено в 04:44
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17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров.
Обновлено вчера в 14:50
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«Газпром» объявит тендеры на поставку 100 тыс тонн труб для «Силы Сибири» на 7,7 млрд руб
В сентябре "Газпром комплектация" объявляла пять тендеров с общей суммой контрактов 47 миллиардов рублей на поставку почти 602 тысяч тонн труб большого диаметра для участка "Ковыкта-Чаянда" газопровода "Сила Сибири".
Обновлено в 12:05