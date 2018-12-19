Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 4,2 миллиона баррелей, или на 3,4%, составив 119,9 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,6 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране сократился на 0,4 миллиона баррелей, до 649,1 миллиона баррелей.

Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, меньше прогноза

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Энергетика Энергетика Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл» Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.

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