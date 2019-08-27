Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало данные по недельным запасам нефти в стране, которые весьма озадачили аналитиков. По данным Управления энергетической информации Минэнерго, за неделю запасы "черного золота" сократились сразу на десять миллионов баррелей, или на 2,3%.

Запасы нефти в США за неделю резко сократились

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