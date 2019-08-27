Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗапасы нефти в США за неделю резко сократились

Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало данные по недельным запасам нефти в стране, которые весьма озадачили аналитиков. По данным Управления энергетической информации Минэнерго, за неделю запасы "черного золота" сократились сразу на десять миллионов баррелей, или на 2,3%.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Нефти ничто не мешает восстановиться выше $61

REGNUM00:11

Запасы нефти в США за неделю резко сократились

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Нефть пошла на взлет

Lenta.ruвчера в 05:15

Запасы нефти в США снизились на 10 млн баррелей

РЕН ТВвчера в 12:41

Запасы топлива в США упали и подстегнули цены на нефть

Росбалтвчера в 11:58

Реакция цен на нефть на рекордное с июня сокращение запасов в США

Profinance.ruвчера в 10:44

Нефть дорожает на сведениях о запасах в США: баррель марки Вrent превысил отметку в 60 долларов

Эхо Москвывчера в 13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Здоровье

Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов

Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.
iReactor вчера в 20:54
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Наука

В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков

Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Армия и оружие

Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»

«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Гаджеты

В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда вчера в 19:57
Армия и оружие

На МАКС-2019 представили экспортную версию Су-57

На российском Международном авиакосмическом салоне впервые представлена экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
Военное обозрение вчера в 06:25
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество

В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка

Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Происшествия

Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.
РБК 00:33
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Политика

Королева Британии одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым и отдал сдачу на развитие авиации

Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.
Москва 24 27 августа в 10:30
Общество

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Майкл Джексон сегодня мог бы отметить день рождения

Сегодня король поп-музыки Майкл Джексон мог бы отметить день рождения. 29 августа — день рождения короля поп-музыки Майкла Джексона.
Экспресс газета 00:30
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера

Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Армия и оружие

Российский контрактник взорвал штаб своего полка

News.ru 00:26
Политика

Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство

Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Кино

В России хотят снять фильм о посадке А321 в кукурузном поле

Аргументы и Факты вчера в 23:11
Футбол

Канчельскис спустя два месяца вернулся в «Навбахор»

Российский специалист Андрей Канчельскис возглавил узбекский Навбахор.
Советский спорт вчера в 16:33
Политика

«Иркут» нашел первого иностранного заказчика на самолеты МС-21

РБК вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет

Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Экономика

Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти

По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Религия

Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.
ГТРК Ока вчера в 03:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное