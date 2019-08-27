Энергетика
Московский КомсомолецЗапасы нефти в США за неделю резко сократились
Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало данные по недельным запасам нефти в стране, которые весьма озадачили аналитиков. По данным Управления энергетической информации Минэнерго, за неделю запасы "черного золота" сократились сразу на десять миллионов баррелей, или на 2,3%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Здоровье
Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов
Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.
iReactor вчера в 20:54
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Гаджеты
В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
ТК Звезда вчера в 19:57
Армия и оружие
На МАКС-2019 представили экспортную версию Су-57
На российском Международном авиакосмическом салоне впервые представлена экспортная версия многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.
Военное обозрение вчера в 06:25
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Общество
В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка
Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Происшествия
Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми
Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.
РБК 00:33
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым и отдал сдачу на развитие авиации
Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым во время визита на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском.
Москва 24 27 августа в 10:30
Общество
Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Майкл Джексон сегодня мог бы отметить день рождения
Сегодня король поп-музыки Майкл Джексон мог бы отметить день рождения. 29 августа — день рождения короля поп-музыки Майкла Джексона.
Экспресс газета 00:30
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Политика
Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство
Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».
Известия вчера в 20:16
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Кино
В России хотят снять фильм о посадке А321 в кукурузном поле
Аргументы и Факты вчера в 23:11
Футбол
Канчельскис спустя два месяца вернулся в «Навбахор»
Российский специалист Андрей Канчельскис возглавил узбекский Навбахор.
Советский спорт вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Экономика
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Армия и оружие
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Религия
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы
По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.
ГТРК Ока вчера в 03:00