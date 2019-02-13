Запасы нефти в США выросли за неделю сильнее ожиданийРосбалт 11:03

В США за неделю, завершившуюся 8 февраля 2019 года, сильнее прогноза увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).

Запасы нефти в США выросли за неделю сильнее ожиданий

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