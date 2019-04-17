Энергетика
Запасы нефти в США сократились за неделю сильнее ожиданийРосбалт 17 апреля в 11:23
В США за неделю, завершившуюся 12 апреля, сильнее ожиданий сократились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы уменьшились на 1,4 млн баррелей до 455,2 млн баррелей.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 млн баррелей — до 455,2 млн баррелей
Rambler News Service17 апреля в 10:34
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