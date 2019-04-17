Запасы нефти в США сократились за неделю сильнее ожиданийРосбалт 17 апреля в 11:23

В США за неделю, завершившуюся 12 апреля, сильнее ожиданий сократились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы уменьшились на 1,4 млн баррелей до 455,2 млн баррелей.

Запасы нефти в США сократились за неделю сильнее ожиданий

Экономика Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах Депутаты Госдумы во вторник, 16 апреля, приняли во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах.

Политика Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Происшествия Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.

Политика Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против Центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.

Политика Россияне смогут ездить на Коста-Рику без виз Как сообщает пресс-служба российского МИД, граждане РФ и Коста-Рики смогут побывать в другой стране в течение 90 дней.

Политика Доклад Мюллера стал бестселлером Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.

Политика Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой В пример он привел национализацию Приватбанка, которую Порошенко, по словам Коломойского, провел вместе с Валерией Гонтаревой, экс-главой Нацбанка Украины.

Общество Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Здоровье Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".

Шоу-бизнес Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.

Футбол РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров. По словам главы лиги Сергея Прядкина, изменения коснутся заявок команд.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.

Происшествия Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

Политика Зеленский представил будущую президентскую команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Общество Без права на ошибку: правила сдачи экзамена в ГИБДД могут ужесточить Граждан России, которые сдают экзамен на получение водительского удостоверения, могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части экзамена.

Шоу-бизнес Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.

Происшествия Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.

Экономика Уроженец Улан-Удэ вошел в список богатейших людей России Эксперты журнала «Форбс» составили список самых богатых людей в Российской Федерации.

Шоу-бизнес Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.

Политика Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд Владимир Путин провел переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.

Интернет Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.

Политика В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.

Общество Опрос: почти половина россиян стали донорами крови в 2019 году Число доноров крови в России выросло за последние 11 лет с 36% в 2008 году до 45% в 2019 году, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Технологии На ледокол «Сибирь» погрузили главный турбогенератор Масса турбогенератора - 300 т. Напомним, что атомный ледокол "Сибирь" является первым серийным ледоколом проекта 22220.