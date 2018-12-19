Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились на 0,5 млн баррелей до 441,5 млн баррелей, следует из отчета Минэнерго страны.

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Энергетика Энергетика Бензин в Венесуэле стал дешевле чашки кофе В латиноамериканской стране, где не хватает даже туалетной бумаги, на самую мелкую монету - полболивара - можно купить минимум 8 тысяч литров бензина.

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Энергетика Энергетика Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин Нижний Новгород занял вторую место среди городов ПФО по ценам на бензин. Такие данные приводит Росстат на 10 декабря.

Энергетика Энергетика Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл» Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.

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