Накануне Американский институт нефти (API) опубликовал еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, который показал, что за неделю до 14 декабря 2018 года в США произошли следующие изменения.

Энергетика Энергетика Впервые с середины августа в России снизились недельные цены на бензин За период с 11 по 17 декабря потребительские цены на бензин в России упали на 0,1%. Об этом говорится в отчетах Росстата.В течение пяти недель перед этим в ценах на бензин наблюдалась стабильность.

Энергетика Энергетика «Газпром энергохолдинг» подождет турбин «Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.

Энергетика Энергетика Польша подписала очередной контракт на поставки газа из США Польская энергетическая компания PGNiG (ПГНиГ) заключила очередной контракт на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) — на этот раз с фирмой Port Arthur LNG, сообщает ТАСС.

Энергетика Энергетика «Газпром» начал поставлять газ в Европу новым способом На электронной торговой платформе (ЭТП), которая была создана "Газпром экспортом" для дополнительных поставок российского газа европейским потребителям, 18 декабря впервые была заключена сделка по продаже топлива с поставкой на следующие сутки, или day-ahead.

Энергетика Энергетика Бензин в Венесуэле стал дешевле чашки кофе В латиноамериканской стране, где не хватает даже туалетной бумаги, на самую мелкую монету - полболивара - можно купить минимум 8 тысяч литров бензина.

Энергетика Энергетика Группа ВИС заинтересована в участии в строительстве порта Индига Строительно-инвестиционная группа ВИС заинтересована в участии в проекте строительства порта Индига в Ненецком автономном округе и железной дороги к нему, сказал журналистам председатель совета директоров группы ВИС Игорь Снегуров.

Энергетика Энергетика В ноябре Норвегия увеличила добычу углеводородов на 1,2% Норвегия в ноябре увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,2% - до 1,88 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,857 млн б / с в предыдущий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Энергетика Энергетика Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл» Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.

Энергетика Энергетика Власти не разделяют тревогу перевозчиков о повышении цен на товары Опасения перевозчиков, что рост цен на автотопливо очень скоро приведет к подорожанию товаров, особенно скоропортящихся, вице-премьер Дмитрий Козак счел беспочвенными.

Энергетика Энергетика За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16% Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Энергетика Энергетика Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.

Энергетика Энергетика В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов 2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.

Энергетика Энергетика Газовый рынок Турции динамично развивается В сентябре на спотовом рынке природного газа Турции было совершено сделок на 110 миллионов турецких лир, а на конец ноября этот показатель достиг 700 миллионов турецких лир.

Энергетика Энергетика Чукотка наращивает добычу и потребление природного газа 17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров.