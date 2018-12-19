Энергетика
Запасы нефти в США сократились слабее ожиданий, цена Brent подскочила
Запасы нефти в США сократились слабее ожиданий, цена Brent подскочилаРосбалт11:05
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились на 0,5 млн баррелей до 441,5 млн баррелей, следует из отчета Минэнерго страны.
Росбалт11:05
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 500 тыс. баррелей — до 441,5 млн баррелей
Rambler News Service10:38
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Энергетика
«Газпром энергохолдинг» подождет турбин
«Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.
Обновлено в 11:20
Энергетика
Польша подписала очередной контракт на поставки СПГ из США
Сделка с Port Arthur LNG, которая принадлежит Sempra LNG & Midstream, предполагает покупку PGNiG около 2 млн т СПГ ежегодно в течение 20 лет.
Обновлено в 08:06
Энергетика
«Газпром» начал поставлять газ в Европу новым способом
На электронной торговой платформе (ЭТП), которая была создана "Газпром экспортом" для дополнительных поставок российского газа европейским потребителям, 18 декабря впервые была заключена сделка по продаже топлива с поставкой на следующие сутки, или day-ahead.
Обновлено в 10:58
Энергетика
Бензин в Венесуэле стал дешевле чашки кофе
В латиноамериканской стране, где не хватает даже туалетной бумаги, на самую мелкую монету - полболивара - можно купить минимум 8 тысяч литров бензина.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Нижний Новгород занимает второе место в ПФО по ценам на бензин
Нижний Новгород занял вторую место среди городов ПФО по ценам на бензин. Такие данные приводит Росстат на 10 декабря.
Обновлено в 07:17
Энергетика
Группа ВИС заинтересована в участии в строительстве порта Индига
Строительно-инвестиционная группа ВИС заинтересована в участии в проекте строительства порта Индига в Ненецком автономном округе и железной дороги к нему, сказал журналистам председатель совета директоров группы ВИС Игорь Снегуров.
Обновлено в 10:05
Энергетика
Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл»
Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.
Обновлено вчера в 19:39
Энергетика
Власти не разделяют тревогу перевозчиков о повышении цен на товары
Опасения перевозчиков, что рост цен на автотопливо очень скоро приведет к подорожанию товаров, особенно скоропортящихся, вице-премьер Дмитрий Козак счел беспочвенными.
Обновлено в 16:02
Энергетика
За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16%
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ
Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено в 07:16
Энергетика
В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов
2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено вчера в 22:31
Энергетика
Чукотка наращивает добычу и потребление природного газа
17 декабря стало известно, что за 11 месяцев 2018 года добыча природного газа на Чукотке выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 28,55 млн кубометров.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика
Правительство может возобновить рассмотрение Энергостратегии-2035
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что власти могут вернуться к рассмотрению Энергостратегии РФ до 2035 года после того, как пройдет инвентаризация месторождения.
Обновлено в 08:58
Энергетика
Газовый рынок Турции динамично развивается
В сентябре на спотовом рынке природного газа Турции было совершено сделок на 110 миллионов турецких лир, а на конец ноября этот показатель достиг 700 миллионов турецких лир.
Обновлено в 04:44
Энергетика
«Газпром» объявит тендеры на поставку 100 тыс тонн труб для «Силы Сибири» на 7,7 млрд руб
В сентябре "Газпром комплектация" объявляла пять тендеров с общей суммой контрактов 47 миллиардов рублей на поставку почти 602 тысяч тонн труб большого диаметра для участка "Ковыкта-Чаянда" газопровода "Сила Сибири".
Обновлено в 12:05