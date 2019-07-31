Энергетика
Запасы нефти в США сократились гораздо сильнее ожиданийРосбалт вчера в 11:27
В США за неделю, завершившуюся 26 июля, существенно сильнее прогнозов уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн баррелей.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс: «Выйду замуж за Киркорова, если позовет»
Бледанс ответила: «Если позовет, с удовольствием!»
Обновлено в 04:17
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Microsoft высмеяла Apple с помощью парня по имени Mac Book
Apple и Microsoft имеют долгую историю соперничества друг с другом.
Обновлено в 02:54
Авто
Haval инвестирует более 42 млрд рублей в производство в России
«Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов», – заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Экономика
Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы
НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
Космос
Ученые выяснили истинный возраст Луны
Обновлено 30 июля в 04:04
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В Петербурге умерла зампред Конституционного суда
В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда РФ Ольга Хохрякова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В центре Москвы произошёл пожар в доме
В МЧС сообщили о возгорании в выселенном жилом доме в центре Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:44
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Общество
«Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса
Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 01:59
Общество
Галкин осудил россиян за реакцию на сибирские пожары
Шоумен Максим Галкин раскритиковал россиян за реакцию на пожары в Сибири.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
В танковом биатлоне впервые примут участие газотурбинные танки
Команды танкового биатлона пристреливаются.
Обновлено в 04:14
Экономика
Впервые за два года в России зафиксирована дефляция
В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
В США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 16:36