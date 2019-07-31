Энергетика
Запасы нефти в США сократились гораздо сильнее ожиданийРосбалт 11:27
В США за неделю, завершившуюся 26 июля, существенно сильнее прогнозов уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн баррелей.
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Бард Pashket V уверен, что композиция популярной на сегодняшний день певицы MOLLY «Я просто люблю тебя», которую для нее написал Фадеев, имеет слишком много общего с его песней под названием «Дни и ночи».
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На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
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Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
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