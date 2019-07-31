Энергетика
Запасы нефти в США сократились гораздо сильнее ожиданийРосбалт вчера в 11:27
В США за неделю, завершившуюся 26 июля, существенно сильнее прогнозов уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн баррелей.
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Третью неделю подряд отмечается серьезное снижение запасов нефти в США - ИК QBF
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