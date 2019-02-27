Энергетика

Запасы нефти в США снизились за неделю вопреки прогнозам -- APIFinancial One 01:44

По данным API, запасы нефти упали на 4,2 миллиона баррелей до 444,3 миллиона за неделю, завершившуюся 22 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,8 миллиона баррелей.
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