Запасы нефти в США снизились на 2,7 млн баррелейВести.Финанс 10:44

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,9 млн баррелей в день, что на 200 тыс. баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, сократились на 0,8 млн баррелей до 41,5 млн.

Запасы нефти в США снизились на 2,7 млн баррелей

Энергетика Энергетика «Газпром» увеличил добычу газа в начале 2019 года В начале 2019 года "Газпром" увеличил добычу газа на 3,7% по сравнению с прошлогодним периодом, говорится в среду, 16 января, в пресс-релизе компании.

Энергетика Энергетика США сохранили прогноз цены барреля нефти Brent на 2019 год Средняя стоимость барреля нефти Brent в 2019 году составит $61, полагают эксперты Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США.

Энергетика Энергетика В Карелии до сих пор не создан нормативный запас топлива Напомним, что в декабре прошлого года власти Лоухского района Карелии ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива в муниципальном образовании.

Энергетика Энергетика На шельфе Норвегии нашли новые запасы газа На шельфе Норвегии нашли новые запасы газа и конденсата. Об этом сообщила норвежская Equinor.

Энергетика Энергетика Добыча каменного угля в Красноярском крае выросла на 22% В 2018 г. добыча каменного энергетического угля в Красноярском крае увеличилась на 22%.

Энергетика Энергетика Кемеровское УФАС: бензин в Кузбассе подорожал из-за увеличенного НДС Кемеровское УФАС прокомментировало ситуацию с повышением стоимости автомобильного топлива, которое произошло в наступившем году и уточнило, что бензин в Кузбассе подорожал из-за повышения НДС.

Энергетика Энергетика Украина отменила льготный тариф на электроэнергию для юридических лиц Украинская Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг приняла решение отменить ночной тариф на электроэнергию для юридических лиц.

Энергетика Энергетика Уралхиммаш изготовит для СП Газпрома и BASF блочное оборудование Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе завода, "Уралхиммаш" впервые поставит "Ачимгазу" блочное оборудование.

Энергетика Энергетика Китай остаётся крупнейшим покупателем оманской нефти Оман и Китай стали стратегическими партнёрами Аналитики отмечают, что несмотря на то, что этот показатель чуть ниже ноябрьских значений, Китай остаётся безусловным лидером по потреблению оманского "чёрного золота", сообщает агентство "Синьхуа".

Энергетика Энергетика Душанбинцы начали получать узбекский газ после семилетнего перерыва В дома Душанбе после семилетнего перерыва начал поступать импортируемый из соседнего Узбекистана природный газ, сообщает агентство ТаджикТА.

Энергетика Энергетика Цены завышены: Бибилов поручил снизить стоимость ГСМ в Южной Осетии Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил снизить в республике цены на горюче-смазочные материалы.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» вернется к вопросу покупки новых активов в Оренбуржье Покупка нового актива создает предпосылки для формирования отдельного кластера нефтедобычи на юго-западе региона, заявляли в «Газпромнефть-Оренбурге».

Энергетика Энергетика В Приамурье постепенно истощаются запасы золота Золотодобывающая промышленность Амурской области переживает непростой период. Сырьевая база постепенно истощается.

Энергетика Энергетика Скачки цен на электричество в Прибалтике продолжаются По данным компании Elektrum Lietuva цена в Прибалтике в среднем выросла сразу на пятую часть: в Эстонии на 13% (до 52,78 евро за мегаватт-час), в Латвии на 20% (до 56,13 евро за мегаватт-час), а в Литве на 21% (до 56,14 евро за мегаватт-час).