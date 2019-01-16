Энергетика
Запасы нефти в США снизились на 2,7 млн баррелейВести.Финанс 10:44
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,9 млн баррелей в день, что на 200 тыс. баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, сократились на 0,8 млн баррелей до 41,5 млн.
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Запасы нефти в США за неделю снизились 2,7 млн баррелей — до 437,1 млн баррелей
Rambler News Service10:37
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