Энергетика
Запасы нефти в США снизились на 2,7 млн баррелейВести.Финанс 10:44
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11,9 млн баррелей в день, что на 200 тыс. баррелей больше по сравнению с прошлой неделей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, штат Оклахома, сократились на 0,8 млн баррелей до 41,5 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Запасы нефти в США за неделю снизились 2,7 млн баррелей — до 437,1 млн баррелей
Rambler News Service10:37
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Общество
Умер основатель Vanguard Джон Богл
Известный американский инвестор Джон Богл умер в возрасте 89 лет, сообщает CNBC.
Обновлено в 18:22
Космос
Первое в истории лунное растение погибло
Обновлено в 20:17
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено в 12:07
Общество
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них
Обновлено в 16:38
Авто
Skoda показала свой новый кроссовер на тизере
Компания Skoda в предверии официальной премьеры опубликовала на своей странице в Twitter первое тизерное изображение и видеоролик нового компактного кроссовера.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На японском острове Кутиноэрабу произошло извержение вулкана
В мае 2015 года на острове Кутиноэрабу неожиданно началось извержение вулкана Синдакэ, который выбросил столб пепла и дыма на высоту 9 километров.
Обновлено в 20:14
Общество
YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки
Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.
Обновлено в 09:22
Политика
Собчак внезапно приехала в Киев
Обновлено в 18:26
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов с Дальнего Востока
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и внутри Дальневосточного федерального округа, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 08:47
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Завуч избила пятиклассницу за рисунки на уроке
Завуч одной из школ Тольятти побила пятиклассницу на уроке. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 16 января.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Грузии объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа
Обновлено в 14:57
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Кино
Скончался актер и продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий
Обновлено в 15:52
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено в 17:33
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Кино
У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение
Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Захватившие российских моряков пираты вышли на связь
Российские моряки, захваченные пиратами в Гвинейском заливе, живы и содержатся в приемлемых условиях.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Пожар после взрыва на заводе в Ленобласти локализовали
Пожарные остановили распространение огня на заводе "Полипласт" в Кингисеппе, где произошел технологический взрыв, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:34
Общество
Названа страна с самыми красивыми женщинами в мире
Эксперты портала Missology, специализирующегося на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины.
Обновлено в 05:10
Космос
Источник сообщил о переносе запуска телескопа «Спектр-РГ»
Государственная комиссия "Роскосмоса" на заседании в среду приняла решение о переносе запуска российской астрофизическй обсерваториии "Спектр-РГ" с апреля на июнь в связи с затянувшимися проверками оборудования, однако сохраняется возможность дальнейшего переноса сроков старта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:04
Культура
Google выпустила праздничный дудл в честь Станиславского
Компания Google отметила 156-летие со дня рождения великого русского режиссёра Константина Станиславского и разместила на главной странице своего поисковика дудл с его изображением.
Обновлено в 18:10
Происшествия
WSJ: США заподозрили Huawei в хищении коммерческих секретов
Прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну.
Обновлено в 17:49
Гаджеты
Apple выпустила чехлы-зарядки для iPhone последнего поколения
Обновлено в 12:07
Общество
На севере Сахалина отменены авиарейсы
Из-за накрывшего Сахалин циклона на севере острова были отменены школьные занятия и авиарейсы, сообщил мэр Охинского района Сергей Гусев.
Обновлено в 20:46
Общество
У ветерана отобрали выданные по ошибке подарки
В поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой — ветерана Великой Отечественной, пишет «Fonar.tv».
Обновлено в 02:47
Общество
В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон
Процесс взрыва моста был снят на видео. "Старый мост Tappan Zee был закрыт для движения в 2017 году и заменен новым", - уточняет портал.
Обновлено в 03:51
Политика
Мадуро пригрозил участникам насильственных протестов тюрьмой
Венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал сажать в тюрьму организаторов и участников «гуаримбас» — насильственных протестов.
Обновлено в 19:50
Авто
McLaren презентовал родстер 600LT Spider
Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено в 14:08