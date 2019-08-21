Зачинщиком роста пары USD/RUB в августе является отток капитала с развивающихся рынков на фоне этих рисков, которые сопровождались падением бирж и нефтяных цен, а также достаточно дорогой американский доллар.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Игры Denuvo создала новую DRM-защиту для игр на мобильных платформах Компания Denuvo создала и презентовала новую DRM-защиту для игр, функционирующих на мобильных платформах.

Политика Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7 Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Политика Трамп пообещал вернуть боевиков из Сирии в страны Европы Президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны вернуть захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в Европу.

Политика «Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Наука Неинвазивная стимуляция смогла навредить опухоли мозга Один сеанс транскраниальной электростимуляции мозга снизил интенсивность кровообращения в опухоли головного мозга на треть.

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Политика Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.

Футбол Олимпиакос — Краснодар 1:0 (2-й тайм) ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Политика Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.

Футбол ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом По словам главы КДК Артура Григорьянца, на клуб наложены два штрафа: 300 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей и 100 тысяч - за "необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе".

Энергетика «Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».

Общество В Крыму обнаружили древний христианский храм По словам представителя Института археологии Крыма РАН, исследователи обнаружили уникальный христианский храм, который позволяет иначе взглянуть на планировку городища, который относится ко второй половины Х века и конкретизировать представления о застройке городов византийского времени, располагавшихся на территории Крыма, передаёт РИА Новости.

Футбол «Спартак» предложил «Ницце» €12 млн за Тамеза Портал Betting Insider сообщает, что московский «Спартак» предложил 12 миллионов евро за полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза.