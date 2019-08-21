Энергетика
Рубль получил лишь частичную поддержкуREGNUM 08:51
Зачинщиком роста пары USD/RUB в августе является отток капитала с развивающихся рынков на фоне этих рисков, которые сопровождались падением бирж и нефтяных цен, а также достаточно дорогой американский доллар.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:11, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Игры
Denuvo создала новую DRM-защиту для игр на мобильных платформах
Компания Denuvo создала и презентовала новую DRM-защиту для игр, функционирующих на мобильных платформах.
Обновлено в 16:04
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис AliExpress
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Петербурге один человек пострадал при прорыве трубы возле метро
В Санкт-Петербурге возле метро «Улица Дыбенко» прорвало трубу во время испытаний теплосети.
Обновлено в 11:03
Политика
Трамп пообещал вернуть боевиков из Сирии в страны Европы
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении американской стороны вернуть захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в Европу.
Обновлено в 15:53
Политика
«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве
Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Наука
Неинвазивная стимуляция смогла навредить опухоли мозга
Один сеанс транскраниальной электростимуляции мозга снизил интенсивность кровообращения в опухоли головного мозга на треть.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта
Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
Обновлено в 04:57
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос
Обновлено в 10:01
Хоккей
Кудашов — о 6:1 с «Торпедо»: есть моменты, которые нужно улучшать
Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги матча с «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.
Обновлено в 15:37
Политика
Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Обновлено в 10:26
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (2-й тайм)
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия
В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Футбол
ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом
По словам главы КДК Артура Григорьянца, на клуб наложены два штрафа: 300 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей и 100 тысяч - за "необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе".
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
Общество
В Крыму обнаружили древний христианский храм
По словам представителя Института археологии Крыма РАН, исследователи обнаружили уникальный христианский храм, который позволяет иначе взглянуть на планировку городища, который относится ко второй половины Х века и конкретизировать представления о застройке городов византийского времени, располагавшихся на территории Крыма, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» €12 млн за Тамеза
Портал Betting Insider сообщает, что московский «Спартак» предложил 12 миллионов евро за полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза.
Обновлено в 12:31
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено в 12:37