Энергетика
Запасы нефти в США снизились до минимума с начала маяRambler News Service вчера в 13:23
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 28 июня, сократились на 1,1 млн баррелей — до 468,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Экономика
Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
Действительно ограничивающим рост экономики, по мнению Набиуллиной, является один фактор - инвестиционный климат, и без его улучшения ситуация в экономике к лучшему не изменится.
Обновлено в 04:00
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Украина депортировала мониторинговую делегацию ПАСЕ
В ответ президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье тактично намекнула Киеву, что они там какие-то странные: «должна напомнить, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и просто обязана приглашать ПАСЕ для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами».
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено 02 июля в 10:03
Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Число пострадавших от салюта в Минске резко возросло
В Минске возросло число пострадавших от фейерверка по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam
По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Экономика
ЦБ предлагает ввести саморегулирование на банковском рынке
Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке, в том числе для контроля продаж финансовых продуктов.
Обновлено в 03:19
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Шамиль Газизов: «Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то нахрен „Спартак“»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал местных болельщиков, которые болеют за столичные клубы на домашних матчах уфимской команды.
Обновлено в 04:05
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде на июль
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле: во второй половине месяца жара вернется.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол
Себастьян Дриусси: «Надеюсь провести в Петербурге как можно больше лет»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, как отпраздновал завоевание чемпионского титула по итогам прошлого сезона РПЛ.
Обновлено в 02:46
Футбол
Соловьёв избран председателем совета директоров ФК «Динамо»
Председателем совета директоров клуба был избран первый заместитель президента-председателя правления «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.
Обновлено в 04:09
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Политика
Тариф на вывоз мусора изменится в ближайшее время
В России изменится механизм начисления платы за вывоз мусора.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Культура
Курентзис после ухода из пермского оперного театра дал интервью Собчак
Художественный руководитель театра оперы и балета на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!" откровенно рассказал ведущей о причинах своего отъезда из Перми, культуре и планах на будущее.
Обновлено в 02:19
Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, в апреле продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся.
Обновлено в 03:08