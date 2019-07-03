Энергетика

Запасы нефти в США снизились до минимума с начала маяRambler News Service вчера в 13:23

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 28 июня, сократились на 1,1 млн баррелей — до 468,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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Запасы нефти в США снизились до минимума с начала мая

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