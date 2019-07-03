Энергетика
Запасы нефти в США снизились до минимума с начала маяRambler News Service вчера в 13:23
Неделей ранее запасы снизились на 12,8 млн баррелей — до 469,6 млн баррелей. Импорт нефти в США за неделю увеличился на 929 тыс. баррелей в сутки – до 7,6 млн баррелей в сутки.
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Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Экономика
Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный»
Слоганом рекламной кампании банка "Открытие" станет "Надежный банк нашего времени", сообщил журналистам президент-предправления "Открытия" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Живущий в Лондоне внук Назарбаева пытался покончить с собой
Обновлено вчера в 07:38
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Футбол
Матч за Суперкубок России покажет Первый канал
За всю историю «Зенит» четыре раза побеждал в матче за Суперкубок. «Локомотив» выигрывал трофей дважды.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова вступила в словесную перепалку с хейтерами
Известная российская балерина Анастасия Волочкова вступила в словесную перепалку со своими недоброжелателями.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
В Москве за 5 лет появится около 1 млн кв метров медицинских корпусов
Власти Москвы в течение пяти лет планируют построить около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Обновлено в 08:45
Кино
Появились первые кадры из нового сериала о Дракуле
В Сети появились первые кадры из нового сериала Netflix о вампире Дракуле, сообщает Deadline.
Обновлено в 07:53
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Общество
Минсельхоз намерен регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз возьмет под контроль сбор и оборот дикорастущих грибов и ягод.
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Политика
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию
Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал журналистам глава департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко.
Обновлено в 08:44
Футбол
Гендиректор «Уфы» раскритиковал местных жителей за поддержку «Спартака»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что он думает, когда видит болельщиков, идущих на матчи "Уфы" в шарфах других популярных российских команд, передает Sport24.ru.
Обновлено в 07:58
Авто
Продажи автомобилей Lamborghini выросли на 96%
За первое полугодие 2019 года в мире было продано на 96% больше автомобилей итальянской компании Lamborghini по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:27
Политика
Россия выразила протест Японии после G20
Обновлено в 08:42
Политика
Путин высказался о планах после президентского срока
Владимир Путин рассказал о планах после завершения президентского срока.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек
В Иркутской области увеличилось число погибших при наводнении. По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Экономика
«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group
«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой пожертвовал ради нее работой
Актриса Анастасия Макеева, долгое время скрывавшая от публики своего супруга, недавно решилась приподнять завесу тайны.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Происшествия
К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия
Обновлено в 05:47
Общество
В Госдуме предложили запретить продавать смартфоны с иностранным ПО
Законопроект, запрещающий продажу устройств с предустановленным программным обеспечением, отсутствующем в специальном перечне, внес депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев 3 июля, по данным официального портала обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено вчера в 16:28
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48