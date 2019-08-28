Цены на нефть растут в среду утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), продолжая положительную динамику, заложенную накануне. 27 августа 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь выросла на 0,76%, до 58,56 долл.

Запасы нефти в США снижаются, а нефтяные цены растут

Происшествия Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге Самолет «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, Е1.RU.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Гаджеты Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Общество Роструд напомнил, что в этом году 31 декабря будет рабочим днём В пресс-службе Роструда напомнили, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днём, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ожидают выходные дни.

Происшествия В лесу под Санкт-Петербургом нашли пропавшую девочку Потерявшийся в лесу Тосненского района ребенок найден. Шестилетнюю девочку обнаружили у деревни Трубников Бор.

Политика Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Общество Депутат предложил продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.

Экономика Глава ФАС пожаловался Медведеву на низкие зарплаты в ведомстве Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву об уровне зарплат в его ведомстве, сравнив его с доходами коллег из Федеральной налоговой службы.

Политика Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.

Общество Названа опасность злоупотребления кофе Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».

Кино Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.

Гаджеты Представлен Redmi Note 8 Pro: игровой смартфон с отличной камерой Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Сегодня будут анонсированы новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которым в последнее время было уделено очень много внимания.

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.