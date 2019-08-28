Энергетика
Neftegaz.ruЗапасы нефти в США снижаются, а нефтяные цены растут
Цены на нефть растут в среду утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), продолжая положительную динамику, заложенную накануне. 27 августа 2019 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на ноябрь выросла на 0,76%, до 58,56 долл.
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Нефть дорожает на сведениях о запасах в США: баррель марки Вrent превысил отметку в 60 долларов
Эхо Москвы28 августа в 13:01
Нефть Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах сокращения запасов в США
Интерфакс28 августа в 01:40
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
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