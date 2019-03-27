Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделюРосбалт вчера в 11:54

В США за неделю, завершившуюся 22 марта, неожиданно увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы «черного золота» выросли на 2,8 млн баррелей до 442,3 млн.

Здоровье Москва обеспечит пациентам лечение от рака по новым стандартам Москва первым из росийских регионов начинает переход на новые федеральные стандарты лечения онкологических заболеваний.

Здоровье Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.

Футбол Макелеле – Роналдинью: «Будешь финтить, я отправлю тебя в больницу» Бывший игрок "Челси" Клод Макелеле рассказал о забавном диалоге с полузащитником "Барселоны" Роналдинью, который произошел между ними в матче Лиги чемпионов в 2006 году.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.

Политика Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Культура Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.

Происшествия «Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова 18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.

Происшествия В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Происшествия ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.

Политика МИД считает тотальным хамством попытки США выгнать Россию из Венесуэлы Вашингтон не имеет моральных и правовых оснований призывать Россию уйти из США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика На Украине опубликован последний рейтинг кандидатов в президенты Украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты финального опроса граждан страны о том, за кого они собираются голосовать на выборах президента в ближайшее воскресенье.

Происшествия Житель Приморья получил два года условно за репост в Telegram Спасский районный суд Приморья признал виновным в экстремизме за репост сообщения в Telegram юриста Дмитрия Третьякова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Экономика En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами» «Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.

Авто Porsche рассказал о гибридной версии кроссовера Cayenne Turbo S Хотя ребята из штаб-квартиры бренда в Штутгарте (Германия) точно еще ничего не говорили о том, когда же именно дебютирует гибридная версия кроссовера Porsche Cayenne Turbo S, мы, как и наши друзья из зарубежных изданий считаем, что этот автомобиль будет показан в этом году.

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.

Общество Специалисты разработали три варианта оформления въездных ворот в Крым Власти Крыма на сегодняшний день рассматривают три варианта строительства въездных ворот на полуостров, эскизы разработаны архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Политика Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию «В последний раз президент Тоомас Хендрик Ильвес посещал Россию в 2011 году, когда был на повторном освящении церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Футбол «Анжи» в целях экономии поедет на матч с «Краснодаром» на автобусе "Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.

Технологии Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.