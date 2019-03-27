Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейТАСС вчера в 11:47
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефть подешевела, хотя нефтяная промышленность США не ждет падения цен к концу года
Profinance.ruвчера в 16:22
Американские запасы нефти за неделю увеличились на 2,8 млн баррелей
Комсомольская правдавчера в 13:57
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Культура
YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 00:53
Экономика
Бизнесмены срочно распродают хостелы в Петербурге
Обновлено в 04:37
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»
"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".
Обновлено в 00:19
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Здоровье
В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача
В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача Фото Алексея Пирязева.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына
Австралийско-американской актрисе Николь Кидман было запрещено появляться на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:39
Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж
Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Россия готовит новые правила для иностранных военных судов на Севморпути
Россия готовит новые правила судоходства иностранных военных судов в акватории Северного морского пути, сейчас они проходят межведомственное согласование, сообщил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин.
Обновлено в 05:22
Экономика
«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов
Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Экономика
Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы
Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Балахне четверо рыбаков провалились под лед на Волге
В Балахнинском районе четверо рыбаков провалились под лед на Волге. В настоящее время спасатели ведут поиск.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Авто
Ford анонсировал премьеру нового Ford Kuga
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено в 05:47