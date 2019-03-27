Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелейТАСС вчера в 11:47

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
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МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью

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Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

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Обновлено в 04:28
Здоровье

В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача

В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача Фото Алексея Пирязева.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына

Австралийско-американской актрисе Николь Кидман было запрещено появляться на свадьбе своего сына Коннора.
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Экономика

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж

Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Россия готовит новые правила для иностранных военных судов на Севморпути

Россия готовит новые правила судоходства иностранных военных судов в акватории Северного морского пути, сейчас они проходят межведомственное согласование, сообщил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Ракитин.
Обновлено в 05:22
Экономика

«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов

Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Экономика

Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы

Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Балахне четверо рыбаков провалились под лед на Волге

В Балахнинском районе четверо рыбаков провалились под лед на Волге. В настоящее время спасатели ведут поиск.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 03:55
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Экономика

Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии

ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

В Якутии запретили мигрантам работать

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Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика

Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю

Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Транспорт

ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера

Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Политика

Новый президент Казахстана приедет в Россию на переговоры с Путиным

Обновлено в 04:57
Авто

Ford анонсировал премьеру нового Ford Kuga

Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено в 05:47
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