Энергетика
Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделюРосбалт вчера в 11:54
В США за неделю, завершившуюся 22 марта, неожиданно увеличились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв). Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы «черного золота» выросли на 2,8 млн баррелей до 442,3 млн.
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Нефть подешевела, хотя нефтяная промышленность США не ждет падения цен к концу года
Profinance.ruвчера в 16:22
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
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Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
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Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
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В самый разгар интервью ведущая Надежда Санько заявила, что Анна Калашникова, которая якобы перестала общаться с Даны Борисовой, беременна.
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Трамп призвал Россию «убраться» из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, передает Reuters.
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Меган Маркл спустила полмиллиона долларов на «беременный» гардероб
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В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
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Авто
Автомобили Smart будут выпускать в Китае
Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.
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Экономика
На бирже KuCoin теперь можно купить криптовалюту с кредитной карты
Возможность покупки криптовалюты с кредитной карты появилась на бирже KuCoin.
Обновлено в 07:28
Футбол
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Мадридский "Реал" готовится потратить 500 миллионов евро на новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает L. В приоритетах для клуба покупка форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, хавбека "Челси" Эдена Азара и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
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Для МФО и коллекторов разработали стандарт взыскания долгов
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Политика
Путин позвал президента Киргизии в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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Политика
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Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
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Великобритания прекратила предоставлять ФНС данные об активах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям и с 2018 года стала получать информацию о зарубежных активах россиян, в начале марта сообщалось, что они были обнаружены в 58 странах.
Обновлено в 07:49
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Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
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